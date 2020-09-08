В Воронеже дагестанец предпочел отдыху с мужчиной покупку на деньги приятеля элитной иномарки для своей подруги

Полицейские раскрыли кражу, совершенную в июле 2019 года. Происходила они при весьма необычных обстоятельствах.

36-летний житель Россошанского района продал квартиру в Воронеже. После этого он заехал с приятелем в торговый комплекс «Град», чтобы купить подарок матери. Мужчина рассказал своему знакомому, 31-летнему жителю Дагестана о своих планах. Заявил, что купит квартиру в Россоши за 1,4 миллиона рублей. А на оставшиеся 450 тысяч хочет поехать на отдых. И пригласил приятеля-кавказца составить ему компанию. Но поставил одно условие: женщину, являющуюся предметом страсти горячего южного парня, с собой не брать. Не нравится она ему потому что.

Дагестанец все это выслушал и обиделся. Девушку, объявленную персоной нон грата на отдыхе, он любил. Да еще как! Это будет ясно из продолжения нашего рассказа.

За непристойное на его взгляд предложение кавказец отплатил приятелю, утащив сумку с деньгами, которые его знакомый отложил для покупки квартиры. Потом поехал со своей добычей в Московскую область, где жила его девушка. И поразил ее широтой размаха, купив даме своего сердца на ворованные деньги иномарку представительского класса.

Все это рассказал воронежским оперативникам дагестанец, когда его уже поймали. Попался он в родной республике, откуда его привезли в наш регион для того, чтобы разбираться в его преступлении.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей). Гражданина Дагестана арестовали. В то же время наши сотрудники выясняют, где сейчас находится подаренная на украденные им деньги иномарка, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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