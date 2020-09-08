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Происшествия

Рабочие, пострадавшие во время взрыва на сахарном заводе в Воронежской области, скончались

Они поступили в больницу с термическими ожогами
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Мужчины последние дни находились в областной больнице №1

Мужчины последние дни находились в областной больнице №1

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Пострадавшие во время взрыва на территории сахарного завода АО «Лискисахар» рабочие скончались. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Один из сотрудников умер 4 сентября, второй - 7 сентября.

Мужчины последние дни находились в областной больнице №1. Они поступили с термическими ожогами. 31 августа состояние пострадавших медики оценивали как тяжелое.

Напомним, 25 августа около 9.30 в ходе выполнения работ по очистке емкости для выпаривания сахара произошел, как сообщили в воронежской прокуратуре, хлопок газа. Следователи устанавливают причины происшествия.

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