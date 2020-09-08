Воронежец примет участие в шоу «Открытый микрофон»

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Воронежский комик Дмитрий Шамаев попробует свои силы в шоу «Открытый микрофон».

Впервые выпускник политеха выступил на публике в 2014 году и с тех пор променял стабильную работу в офисе на стендап.

- Я был перспективным рекламщиком. Но в какой-то момент стало грустно осознавать, что я так и проведу всю жизнь с 9 до 6 в офисе. Иногда даже доходило до панических атак, - рассказал воронежец о начале своей юмористической карьеры. - Периодически думал, в чем же смысл моей жизни, в чем предназначение? Как-то увидел в Comedy Баттле двух своих знакомых из Воронежа. Они сразу слетели со сцены в первом раунде. Но я решил, что смогу не хуже, и записался к ним на местный «Открытый микрофон». Жестко облажался в первый раз, получил пару советов, и во второй раз уже было лучше. Поймал себя на мысли, что в момент, когда люди смеются над моей шуткой, я чувствую счастье!

И вот настало время, когда Дмитрий хочет показать свои шутки всей стране. В Воронеже за комика будут болеть жена, дочка и коллеги по жанру.

Послушать шутки земляка воронежцы смогут 11 сентября в 22.00 на ТНТ.