В Воронеже нашли бабушку, заблудившуюся в лесу

Лидию Федоровну нашли на открытом месте. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтерам удалось найти 81-летнюю Лидию Федоровну Турилина. Пожилая женщина, живущая в поселке Краснолесный в районе станции Графская, ушла одна в лес 5 сентября и домой не вернулись.

Активные поиски начали с утра 6 сентября. И около семь вечера Лидию Федоровну нашли два добровольца-поисковика. Девушка и мужчина перебирались через бурелом и увидели пенсионерку, сидевшую на открытом месте возле перекрестка двух тропинок.

Мужчина подошел к Лидии Федоровне и дал ей сделать пару глотков воды – больше было опасно для здоровья пожилой женщины, долго не евшей и не пившей. Немного оправившись, пенсионерка рассказала, что пошла в лес за березовой корой и заблудилась. Ночь не спала – ходила из стороны в сторону.

Лидию Федоровну отвезли домой, где ей очень обрадовались родственники, которые, понятное дело, были самыми активными участниками поисков.