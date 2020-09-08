Разработчики Генплана Воронежа заверили, что границы Северного леса никак не изменятся

8 сентября Александр Котенков, руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития Института Генплана Москвы, подчеркнул, что Северный лес рассматривается исключительно как зеленая территория. Именно Институт Генплана Москвы разрабатывает базовый документ планирования Воронежа до 2041 года.

Ранее активисты-защитники Северного леса обнаружили, что в публичной кадастровой карте не отражен статус особо охраняемой природной территории, который присвоен этому участку.

Разработчики подтвердили, что вся площадь парка не может потерять статус особо охраняемой природной территории. При этом была названа цифра в 44,8 га. Генплан ни при каких обстоятельствах не может и изменить границы ООПТ.

- Код Северного леса в интерактивной карте был разделен на три части в интерактивной карте, - отмечает Людмила Подшивалова, руководитель управления главного архитектора Воронежа, - Но в целом это остается ООПТ. Никто не имеет права изменить эту территорию. Никто. В ООПТ запрещено строительство капитальных объектов. Это останется зеленая зона. Никто никакие коды не менял.

Напомним, не так давно выяснилось, что в Северном лесу все же спилили живые сосны. Ущерб оценили в 1 млн рублей. Заведено два уголовных дела: по факту незаконной вырубки и по факту стрельбы.