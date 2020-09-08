В Воронеже ищут подрядчика для планировки нового квартала на месте ветхого жилья

В будущем в Воронеже будет много новых строек. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В мэрии объявили торги, в котором определят подрядчика, который должен будет подготовить план развития квартала площадью в 13,8 гектаров, ограниченного Московским проспектом, улицами 45-й Стрелковой дивизии, Беговой и Карпинского. Максимальная цена контракта составит 1,42 миллиона рублей. Первую часть заявок на торги нужно подать до 28 сентября, вторую – до 2 октября.

Сейчас в этом квартале располагаются, в основном, ветхие жилые дома. Причем рядом с улицей Карпинского несколько дышащих на ладан двухэтажек должны снести в ближайшее время. Также в квартале есть поликлиника, школа, а также офисы и весьма недурные частные домы, построенные недавно. Ближе к Московскому проспекту компания «Стройгрупп» строит многоэтажный жилой комплекс «Стаус», а фирма «Стэл» – ЖК «На Беговой».

До 5 ноября победитель аукциона должен будет определить характер развития этой территории и очередность работ по возведению на этом месте новых зданий.

Напомним, на днях городские власти предложили для общественного обсуждения сразу два масштабных проекта строительства на левом берегу. Территорию на улице Изыскателей в Железнодорожном районе в 115 гектаров планируют застроить домами от 11 до 26 этажей, в которых могут жить около 23 тысяч человек, а также возвести там разнообразные объекты социальной инфраструктуры. А на улице Остужева cобираются разместить 21 здание также переменной этажности (от 8 до 17-ти). Там смогут разместиться 7,3 тысячи жильцов. Также там планируют разместить два крупных центра – общественный и детский, а также трехэтажный теннисный клуб.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".