В программу видеопоказов Платоновфеста добавили еще два спектакля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В афише десятого Платоновского фестиваля появились новые видеопоказы зарубежных спектаклей. Международную программу фестиваля искусств дополнили спектаклями британского хореографа Уэйна МакГрегора и немецкого режиссера Михаэля Тальхаймера - футуристической танцевальной постановкой Atomos и драматическим спектаклем «Медея».

- Воронежские зрители уже знакомы с работами этих хореографа и режиссера. В 2018 году на фестивале был показан спектакль «Кавказский меловой круг» Михаэля Тальхаймера и театра «Берлинер ансамбль», а хореографическая постановка Компании Уэйна МакГрегора завершала восьмой Платоновский фестиваль, - отметили в дирекции форума.

Atomos покажут 20 сентября в 18.00 и 20.00. Футуристический танцевальный спектакль знаменитого британского хореографа-авангардиста погружает зрителя в завораживающий мир цвета и музыки. Постановка о природе человеческого тела, о том, что значит быть человеком, двигаться, как человек, в мире, где хореограф может взять в соавторы компьютер… Премьера спектакля состоялась в 2013 году.

«Медею» покажут 23 сентября в 18.00. Минималистичный спектакль «Медея», поставленный Михаэлем Тальхаймером в театре «Берлинер Ансамбль» - необычное прочтение одноименной трагедии древнегреческого драматурга Еврипида. Постановка стала важным событием на фестивале Театртреффен в 2013 году. В главной роли - выдающаяся актриса Констанце Бекер. Спектакль идет на немецком языке с русскими субтитрами.

Напомним, в международную программу десятого Платоновфеста вошли работы режиссеров Кристианы Жатахи, Алвиса Херманиса и хореографа Анжелена Прельжокажа. Бесплатные видеопоказы пройдут на Площадке 1900 (пространство «Винзавод»).

Напомним, на днях в платоновской программе десятого форума искусств произошла отмена – из-за коронавируса в Воронеж не приедет спектакль «Шарманка» Театра актера и куклы «Петрушка» из Сургута.