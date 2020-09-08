На 10-й Платоновфест в Воронеж не привезут еще один спектакль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В афише десятого Платоновфеста изменения. Одно название потеряла специальная платоновская программа форума искусств, которая объединяет постановки по произведениям Андрея Платонова.

Как и предполагалось ранее, в Воронеж в этом году из-за коронавируса не приедет спектакль "Шарманка" театра актера и куклы «Петрушка» из Сургута.

- Решение об отмене спектакля принято коллективом театра из-за сложной эпидемиологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе, - сообщили в дирекции Платоновфеста.

Билеты можно вернуть до 27 сентября.

Напомним, в этом году в рамках платоновской программы фестиваля воронежцам покажут спектакли "Юшка" театральной студии «Инклюзион» из Новосибирска (22 и 23 сентября) и "Платонов.Рассказы" театра имени Вахтангова по произведениям «Неизвестный цветок», «Невозможное», «Песчаная учительница», «Река Потудань», «Семён», «Юшка» (20 сентября).