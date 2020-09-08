Воронежцы пожаловались на стаю бродячих собак в городском парке

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" соцсети "Вконтакте"

Горожане обратили внимание, что в парке Левобережного района «Алые паруса» стало очень много бездомных собак. Дворняги бродят по аллеям среди отдыхающих, и некоторые родители опасаются за здоровье своих малышей.

В мэрии рассказали, что отправили заявку на отлов и обследование собак в управу, в задачи которой это входит. В ближайшее время на место выедут специалисты и изучат ситуацию.

Напомним, согласно новому закону о гуманном обращении с животными, отстрел бродячих собак и кошек в городе запрещены. Их отлавливают безопасным способом, стерилизуют, вакцинируют, лечат и возвращают на прежнее место обитания. О том, что собака прошла все эти процедуры и безопасна, свидетельствует чип – «серьга» на ухе животного. Усыплять разрешено только агрессивных или безнадежно больных животных. Часть отловленных бродяжек передают в приют, но в Воронеже такого пока не построили.