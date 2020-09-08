Руководитель департамента культуры ответит на вопросы воронежцев

Мария Мазур Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Руководитель регионального департамента культуры Воронежской области Мария Мазур ответит на вопросы воронежцев онлайн.

Прямой эфир с главой воронежской культуры пройдет 9 сентября в официальных пабликах регионального правительства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Для обсуждения предлагают темы: реализация нацпроекта «Культура», перспективы региональных фестивалей и то, как культурные события могут помочь развитию туризма.

Вопросы предлагают оставлять под анонсом трансляции:

в «Одноклассниках» https://ok.ru/govvrn36/topic/152052153729081

во «ВКонтакте» https://vk.com/govvrn36?w=wall-182585808_65181

Прямой эфир стартует в 10.00.