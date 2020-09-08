Руководитель департамента культуры ответит на вопросы воронежцев

Мария Мазур
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Руководитель регионального департамента культуры Воронежской области Мария Мазур ответит на вопросы воронежцев онлайн.
Прямой эфир с главой воронежской культуры пройдет 9 сентября в официальных пабликах регионального правительства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Для обсуждения предлагают темы: реализация нацпроекта «Культура», перспективы региональных фестивалей и то, как культурные события могут помочь развитию туризма.
Вопросы предлагают оставлять под анонсом трансляции:
в «Одноклассниках» https://ok.ru/govvrn36/topic/152052153729081
во «ВКонтакте» https://vk.com/govvrn36?w=wall-182585808_65181
Прямой эфир стартует в 10.00.