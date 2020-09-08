В Воронеже на Площади Победы установили антироллеры

Фото управы Центрального района Воронежа

Воронежским велосипедистам и скейтерам пришлись по нраву новые борта фонтанов, спуски и выступы на недавно отреставрированной Площади Победы. На них так удобно гонять на колесах и крутить разные эффектные трюки! Вот только выдержат ли плиты этот экстрим, юные горожане не задумываются.

Но в управе Центрального района нашли решение проблемы и установили по периметру бортов ограничители в виде металлических скоб, которые делают их непригодными для гонок.

- До этого комбинату благоустройства Центрального района приходилось ежедневно зачищать от следов колес поверхности площади, - рассказали в управе района.

Удивительно, но использование памятных мест и мемориалов для спортивных развлечений становится «модным» среди воронежских экстремалов. Так, например, они облюбовали для катания на квадроциклах и тюбингах склоны Песчаного лога, где в годы Великой Отечественной войны оккупанты расстреливали мирных горожан и пациентов госпиталя.