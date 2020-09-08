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В Воронеже водителя маршрутки, объехавшего пробку по обочине, оштрафовали на 1,5 тысячи рублей

Нарушение попало на видео
Юрий КОЗЛОВ
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Нетерпеливый водитель раскошелится на 1500 рублей.

Нетерпеливый водитель раскошелится на 1500 рублей.

Фото: кадр с видео

Полицейские разобрались с инцидентом, случившимся 5 сентября в 16.05 у дома № 314 по улице 9 Января. Там водитель маршрутного «ПАЗика» № 102 не стал ждать, пока поток машин впереди него рассосется, а поехал прямиком по пыльной обочине. То, как он обдавал песочным облаком терпеливо стоящих в небольшой пробке машины, попало на видео.

Личность водителя вскоре установили. 39-летнего воронежца признали виновным в движении по обочине и оштрафовали на 1500 рублей.

Гаишники напоминают: если вы стали свидетелем нарушений правил, можно направить обращение на сайт ГИБДД или сообщить о нем в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02.