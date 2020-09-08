В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек

Для врачей опять настали тяжелые дни. Фото: Иван МАКЕЕВ

В федеральном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили данные по заболеваниям коронавирусом на утро 8 сентября. Прошедшие сутки для медиков Воронежской области стали очень трудными. COVID-19 унес еще шесть жизней. По данным федерального штаба, с начала эпидемии в нашем регионе умерли 129 человек.

За сутки заразились коронавирусом еще 108 человек. По этому показателю наша область – восьмая в России. Всего COVID-19 обнаружили уже у 14969 наших земляков.

В то же время выздоровели от COVID-19 за сутки 268 человек. Здесь Воронежская область третья в России – впереди волгоградцы и москвичи. Всего победили коронавирус с момента начала эпидемии 13976 жителей Воронежской области.

Напомним, стало известно о смерти от коронавируса 16-летнего школьника. Это пока самый молодой житель нашей области, умерший от COVID-19.

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