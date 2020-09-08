В Воронеже водитель «Фольксвагена» сбил велосипедиста

В понедельник, 7 сентября, в 18.30 у дома № 42 на улице Рокоссовского в Железнодорожном районе случилась авария, в которой пострадал велосипедист.

- 47-летний водитель «Фольксваген-Поло», ехавший по Ленинскому проспекту со стороны улицы Богдана Хмельницкого в направлении улицы Землячки. При повороте налево он не пропустил 34-летнего мужчину на велосипеде «Турист». В итоге велосипедист был сбит. Он получил травмы разной степени тяжести. На скорой мужчину отвезли в больницу, там оказали первую помощь и посчитали возможным отпустить его домой, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, 8 сентября трагедией завершилась ночная поездка 61-летнего водителя «Датсуна» по Московскому проспекту. Недалеко от дома № 144г он врезался в столб и погиб.

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