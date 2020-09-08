Под Воронежем сгорел дом: погиб мужчина

8 сентября в 4.47 сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в селе Новоалександровка Панинского района. Там на улице Дзержинского загорелся дом.

- На место происшествия выезжали три машины с 12 нашими сотрудниками, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - К сожалению, о пожаре нам стало известно только, когда дом уже спасти было практически невозможно. Потушили огонь в 5.10. К тому времени дом 5х9 метров был поврежден пламенем по всей площади. В одной из сгоревших комнат обнаружили тело 67-летнего мужчины. По предварительным данным, к пожару привела его неосторожность при курении.

К сожалению, жертв пожаров от курения перед сном меньше не становится. Напоминаем в очередной раз: если чувствуете, что сильно устали и вот-вот заснете, не берите сигарету. А еще лучше: вообще бросайте курить. Так одной возможной причиной пожара точно станет меньше.