В Воронежской области умер от коронавируса 16-летний школьник

16-летнего школьника спасти не смогли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном департаменте здравоохранения сообщили об очередной трагедии – от коронавируса умер 16-летний школьник. Подробностей удалось узнать немного. Известно только, что смерть подростка произошла довольно недавно – еще и месяца с тех пор не прошло. Также оказалось, что у юноши было сопутствующее заболевание – ожирение.

До недавних пор самым молодым жителем Воронежской области, умершим от коронавируса, был 41-летний мужчина.

Напомним, что по смертям в нашем регионе у федерального и регионального штабов по борьбе с COVID-19 различается статистика. Первый полагает, что от коронавируса скончались 123 жителя Воронежской области, у второго цифра пострашнее – 140.

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