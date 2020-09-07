Воронежцы рассказали, что нашли на улице мертвого львенка

Труп завернули в тряпку. Фото: Виктория ГАЛКИНА

Об ужасной находке воронежцы сообщили 6 сентября в соцсетях. Горожане обнаружили животное на мусорке возле заправки «Шелл» у Северного моста. Труп размером с крупного алабая, рыжего цвета без полосок был накрыт тряпкой. По словам очевидцев, они показали фото зверя ветеринару, который подтвердил, что это львенок. Его возраст - около трех месяцев.

- Зрелище жуткое, не в Африке все же живем. Сначала хотелось верить, что это всего лишь игрушка. Вернулись. Нет, не игрушка. Над ними мухи не летают, запах ужасный. С нами был ребенок, и теперь он постоянно говорит об этом львенке, переживает, - рассказывает горожанка.

Увиденное шокировало воронежцев. Фото: Виктория ГАЛКИНА

Как и откуда совсем не домашнее животное оказалось на улице - остается страшной загадкой. Сегодня труп львенка оставался на прежнем месте.

- Я бы не сказала, что это удивительные вещи. К сожалению, люди незаконно содержат диких животных без необходимых для этого документов. В этом году мы уже сталкивались с историей, когда по городу бегали обезьяны. Конечно, это большая проблема. И это печально, - считает директор Центра охраны животных «Наша природа» Елена Шерстяных.

- В Воронеже, действительно, нередко встречаются сбежавшие экзотические животные, но живые. Люди заводят таких питомцев, не задумываясь о последствиях. Конечно же, это незаконно. Как бы ужасно ни звучало, можно приобрести львенка за 100-150 тысяч у браконьеров или контрабандистов, либо взять из частного зоопарка. Часто такие покупки делают фотографы, чтобы платно снимать людей с диким животным. Когда зверь надоедает, в лучшем случае его продают, - говорит учредитель общественного инициативного движения «Центр Реабилитации Диких Животных «Сердце Леса» Анита Придоткайте.