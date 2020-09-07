Под Воронежем 21-летний парень погиб под завалом

5 сентября в поселке Ямное Рамонского района произошел несчастный случай: 21-летний парень копал яму на одном из участков у частного дома, когда земля обвалилась и засыпала самого рабочего. Выбраться из-под завалов молодой человек не сумел. К сожалению, юноша погиб.

Как сообщили «КП-Воронеж» в региональном СУ СК РФ по факту смерти 21-летнего парня начали доследственную проверку. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы.

В прошлом году у дома № 2 на улице Базовой случилась похожая трагедия. Мужчину, работавшего в этом месте, завалило землей. Его откопали, но к тому времени он был уже мертв.