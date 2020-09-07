В Воронежской области сгорели шесть домов

Сгорели шесть домов и 4 хозяйственные постройки. Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области

Пожар случился в селе Пирогово Калачеевского района. Сообщение о возгорании в ГУ МЧС России по Воронежской области поступило в 10 часов 57 минут 7 сентября. Сгорели 6 домов и 4 хозяйственные постройки.

Когда пожарно-спасательное подразделение приехало на место происшествия, горело нежилое строение. Существовала угроза дальнейшего распространения огня.

В 12.10 горели 10 строений, из них 5 нежилых и 1 жилой дома, а также 4 хозяйственные постройки.

В 12.35 объявлена ликвидация пожара на площади 900 кв. м. Но территории продолжали караулить и заливать.

Полностью пожар ликвидировали в 14.00 часов.

На месте ЧП работали 64 человека и 23 единицы техники.