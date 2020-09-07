Кассационный суд подтвердил, что адвокаты должны вернуть 40 млн рублей в воронежскую казну

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение областного суда и отказал в пересмотре ранее вынесенного постановления о возврате адвокатами в городской бюджет 40 миллионов рублей. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе воронежской прокуратуры.

Напомним, прокурорская проверка выявила, что муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» заключило с адвокатской конторой «Бородин и партнеры» договоры об оказании юридической помощи по истребованию имущества из чужого незаконного владения. Притом, что у администрации города есть в штате собственный юрист.

Выяснилось также, что договоры заключены с грубыми нарушениями, в них не указаны объемы работ стоимостью 40 миллионов рублей, условия, сроки и иные обстоятельства сделки.