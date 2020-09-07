Бюджет Воронежа из-за коронавируса недополучил 136 миллионов рублей

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Эти и другие вопросы обсудили сегодня, 7 сентября, на планерке у главы Воронежа Вадима Кстенина.

ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ В КАЗНУ НАЧАЛОСЬ СО ВТОРОГО КВАРТАЛА

По словам руководителя управления финансово-бюджетной политики мэрии Елены Муромцевой, казна Воронежа по итогам восьми месяцев текущего года недополучила около 136 миллионов рублей. Падение поступлений в ее доходную часть началось со второго квартала. Причиной этого главный финансовый аналитик мэрии назвала текущую макроэкономическую ситуацию, а также предоставление мер поддержки пострадавшим от коронавируса отраслям экономики, малому и среднему предпринимательству.

– По итогам восьми месяцев в бюджет поступило чуть более пяти миллиардов рублей собственных доходов - это 97,7% процента от плановых назначений, - отметила Елена Муромцева.

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