Советская площадь из-за книжной ярмарки останется без фонтана. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже на пять дней перекроют фонтан на Советской площади. Как сообщили в мэрии Воронежа, он не будет работать с 23 по 27 сентября.

Под эти даты там запланирована традиционная книжная ярмарка в рамках Платоновского фестиваля. В городской администрации подчеркнули, что при входе на ярмарку будет действовать специальный пропускной режим.

Сообщается, что 23 и 24 сентября площадь будут готовить к ярмарке, а пройдет она по следующему расписанию: 25 и 26 сентября с 11 до 20 часов, 27 сентября – с 11 до 18 часов.