В Воронежской области пьяница катался на мотороллере и докатился до лишения прав

В Бутурлиновском районном суде вынесли приговор 44-летнему местному жителю. Он любил кататься на «железном коне», перед этим изрядно приняв на грудь.

Первый раз он попался инспекторам ГИБДД 1 августа 2019 года за рулем мопеда. Тогда тест показал «выхлоп» в 1,114 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Второй раз мужчина ехал на мотороллере. И выпил то по его меркам, видимо немного, - тест показал 0,331 миллиграммов этилового спирта в его выдохе. Однако рецидив – это уже возможная тюрьма на горизонте. Мотороллер в итоге отправили на штрафстоянку. А его водителя приговорили к двум годам условно, при этом он на три года лишился прав.