Сенатор Сергей Лукин с рабочим визитом посетил село Архангельское Аннинского района

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Напомним, в 2020 году в ее рамках реализуется проект «Строительство автомобильной дороги «Анна – Бобров» - с. Старая Чигла – с. Загорщино». Подана заявка на участие в программе по объекту водоснабжения в селе Бродовом.

Одна из бесед с жителями состоялась в селе Архангельское, сельчане поделились своими пожеланиями относительно дальнейшего развития водопроводной сети, ремонта общественных зданий, благоустройства поселений.

Сергей Лукин уверен, что повышение качества жизни людей, которые трудятся на селе, комплексное развитие сельских территорий являются ключевым фактором устойчивого развития агропромышленного комплекса России.