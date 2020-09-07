В Воронеже на улице нашли мертвую женщину

Тело женщины обнаружили у трансформаторной будки. Фото: "Мой и твой Воронеж".

7 сентября около девяти часов утра у трансформаторной будки недалеко от дома № 31/2 на проспекте Патриотов Советского района обнаружили мертвую женщину.

- Ее личность пока не установили. На вид умершей было 40 – 45 лет, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. – Видимых следов насилия на теле не обнаружили. Причину смерти выясняют в ходе проверки. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным источника «КП», умершая женщина не имела постоянного места жительства.