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В Воронеже перекроют дорогу во время Кубка Шелкового пути

Речь идет об участке у въезда на территорию спортивного комплекса «Юбилейный»
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Ограничение не распространяется на тех, у кого есть пропуск АНО «ХК «Буран Воронеж»

Ограничение не распространяется на тех, у кого есть пропуск АНО «ХК «Буран Воронеж»

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Во время домашних хоккейных матчей воронежского «Бурана», который участвует в Кубке Шелкового пути ВХЛ, будут перекрывать движение на улице Карла Маркса. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.

Автомобилисты не смогут заехать на участок у въезда на территорию спортивного комплекса «Юбилейный» 8, 10, 12, 14 и 30 сентября с 13:00 до 22:00.

Ограничение не распространяется на тех, у кого есть пропуск АНО «ХК «Буран Воронеж».