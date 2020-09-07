В Воронеже перекроют дорогу во время Кубка Шелкового пути

Ограничение не распространяется на тех, у кого есть пропуск АНО «ХК «Буран Воронеж» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Во время домашних хоккейных матчей воронежского «Бурана», который участвует в Кубке Шелкового пути ВХЛ, будут перекрывать движение на улице Карла Маркса. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.

Автомобилисты не смогут заехать на участок у въезда на территорию спортивного комплекса «Юбилейный» 8, 10, 12, 14 и 30 сентября с 13:00 до 22:00.

Ограничение не распространяется на тех, у кого есть пропуск АНО «ХК «Буран Воронеж».