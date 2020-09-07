В Воронеже и двух районах области поймали семь пьяных водителей

В региональном ГУ МВД подвели итоги массовых проверок водителей, проходивших в ночь с пятницы, 4 сентября на субботу, 5 сентября в Воронеже, а также в выходные в Новоусманском и Бобровском районах.

Инспекторы ГИБДД составили административные протоколы на семь водителей, которые рулили машинами, будучи пьяными. Один из них попадался в таком веселом виде уже второй раз. В отношении него возбудят уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Еще четыре водителя отказались от прохождения тестов на опьянение. А у восьми автолюбителей не оказалось с собой прав.

В полиции напоминают: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, а особенно если увидели водителя в неадекватном состоянии, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02 (112).