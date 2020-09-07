В новом сезоне филармония отметит 55-летие "Воронежских девчат", 95-летие оркестра и 30-летие мужского хора

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская филармония рассказала о событиях предстоящего 83-го сезона. Мы уже писали, что на открытии 26 и 27 сентября прозвучит Пятая симфония Бетховена и Двадцать первый фортепианный концерт Моцарта в исполнении Мирослава Култышева и Воронежского академического симфонического оркестра под управлением Игоря Вербицкого.

В сезоне 2020-2021 филармония отметит четыре крупные даты: 95-летие Воронежского академического симфонического оркестра, 60-летие музыкально-литературного лектория, 55-летие ансамбля «Воронежские девчата» и 30-летие Мужского хора филармонии.

- В этом сезоне принято решение отказаться от абонементной системы. Тем не менее, концерты будут распределены по привычному для слушателей тематическому принципу: это симфонические программы по пятницам и субботам, камерные вечера, концерты джазовой, народной, эстрадной музыки, программы музыкально-литературного лектория, - отметили в филармонии.

В числе солистов, приглашенных в сезоне 2020-2021, в Воронеже выступят музыканты с мировыми именами: Борис Березовский, Андрей Коробейников, Павел Милюков, Айлен Притчин. Будет и новое для воронежцев имя – японская пианистка Канон Мацуда, окончившая Московскую консерваторию имени Чайковского, которая сейчас является ассистентом-стажером легендарной Элисо Вирсаладзе.

1 октября филармония отметит Международный день музыки уже традиционным проектом «Ночь в филармонии». В программе «Музыка ночи» примут участие молодые артисты Маргарита Глазунова (скрипка), Антон Андреев (виолончель), Евгения Уварова (арфа), Виктория Черникова и Артур Гурьев (художественное слово). Прозвучат произведения Андре, Энауди, Гласса,Тирсена, Морриконе, Сати, Батагова, обработки ирландских, шотландских мелодий, фрагменты произведений Шекспира, Булгакова, Сент-Экзюпери, Паланика.

Отмененный в апреле 2020 года фестиваль камерной музыки «Воронежская камерата» состоится с 4 по 9 октября. В программе всего одна замена: вместо литовского ансамбля Subtilu-Z выступит Государственный струнный квартет имени Глинки. Музыканты квартета играют на элитных инструментах Госколлекции. В программе прозвучат премьеры современных композиторов: Квартет №3 Юрия Абдокова и Квартет №2 Валерия Гаврилина. Подробнее о датах концертов

23 и 24 октября к 250-летию Бетховена в филармонии прозвучат пять концертов композитора – их исполнят пианист из Санкт-Петербурга Петр Лаула и симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого.

Что касается гастролей. 13 ноября Воронежский академический симфонический оркестр на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме представит проект «Неизвестный Поленов» - оперу русского художника, мастера жанровой и пейзажной живописи на либретто Мамонтова. А 27 ноября оркестр выступит в зале Чайковского в Москве вместе с пианистом Борисом Березовским. В программе - произведения Глинки, Чайковского, Скрябина.

Напомним, часть отмененных в марте, апреле и мае концертов перенесут на новый сезон. Зрители смогут посетить их, обменяв ранее приобретенные билеты и абонементы на ваучеры.

В новом сезоне концерты в филармонии будут проходить с учетом «коронавирусных» рекомендаций Роспотребнадзора. Воздух в филармонии будут очищать бактерицидным рециркулятором, на входе и в туалетах расставят бактерицидные растворы для рук, сотрудникам перед работой будут измерять температуру, зрителей пускать в масках и рассаживать с учетом социальной дистанции.