В Воронеже подрядчики причинили госзаказчику ущерб на миллион рублей

Должностные лица ООО «СВК Стандарт» при замене вентиляции в административном здании КУ ВО «Специализированная эксплуатационная служба управления делами Воронежской области», расположенном по ул. Плехановская, д. 8 в Воронеже, использовали некачественные несоответствующие проекту материалы. Контракт между фирмами был заключен в феврале прошлого года. В итоге вентиляционная система пришла в негодность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

На основании прокурорской проверки следователи регионального УМВД России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).