В воронежских школах установили более двух тысяч обеззараживателей воздуха

С начала учебного года в Воронеже во время «утреннего фильтра» выявили 15 детей с повышенной температурой. Об этом 7 сентября на рабочем совещании в мэрии рассказала замглавы по социальной политике Надежда Савицкая. Правда, больных короновирусом среди них не было.

Более двух тысяч обеззараживателей воздуха - рециркуляторов - уже поставлены в школы. До 15 сентября поступит еще часть приборов.

Кроме того, должны быть обновлены площадки перед главными входами в школы, где обычно проходят линейки. В ближайшее время должен пройти анализ потребности учреждений в таких работах и заложить средства, чтобы в течение нескольких ближайших лет привести в порядок площадки всех школ.