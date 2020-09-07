Воронежцы могут увидеть бесплатную выставку, посвященную юбилею Платоновского фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 сентября Платоновский фестиваль открывает выставку "Городу и миру", посвященную юбилею форума искусств. Фотопроект позволит горожанам увидеть, как менялся Платоновфест за прошедшее десятилетие.

- Все эти годы фестиваль развивался, усложнялся, проходил путь от регионального проекта до одного из самых масштабных и известных фестивалей искусств в стране. Проследить развитие фестиваля, увидеть его неизменное стремление – показывать зрителям лучшее, что было создано в области театра и музыки, - можно благодаря собранным фотографиям фестивальных событий разных лет, - отметили в дирекции форума искусств.

Выставку можно посмотреть бесплатно каждый день с 10.00 до 22.00 до 27 сентября на третьем этаже Центра Галереи Чижова.