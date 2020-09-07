Житель Воронежской области не хотел отдавать 450 тыс, которые ему случайно перевел белгородец

Не понятно, на что рассчитывал 37-летний житель Семилукского района, когда потратил случайно попавшую к нему огромную сумму денег. «С неба свалились» вдруг 450 000 рублей. Правда, потом начал звонить мужчина и просить вернуть деньги, поскольку ошибся при переводе. Но семилукец на его просьбы не стал реагировать.

И тогда потерпевшему пришлось обратиться в полицию. Оказалось, 27-летний житель Белгородской области переводил деньги через мобильный банк знакомому, но ошибся номером телефона, и деньги попали на счет жителя Семилук. И он отказал потерпевшему в возврате средств.

Когда семилукца задержали, он признался, что с 24 по 26 июля приобрел автомобиль, телевизор, продукты, алкоголь, а также раздал долги знакомым. После чего намеренно скрывался.

За кражу ему грозит до шести лет заключения.