Воронежский заповедник показал игры волчат

фото Воронежского заповедника

Воронежский заповедник показал видео с играми семейства волков. На заповедной территории постоянно обитает одна семья этих хищников. И сотрудники заповедника постоянно следят за жизнью волчьей стаи через фотоловушки. Ученые говорят, что уже узнают каждого зверя «в лицо».

- Как правило, волки фиксируются фотоловушками в тёмное время суток и удачные дневные кадры – редкое событие. Всё лето регистрировались только взрослые животные, несколько раз в кадр попадала волчица с добычей в зубах. А в середине августа она впервые в этом году показала своё потомство, - отметили в заповнднике. - Волчата уже подросли и вместе со взрослыми животными активно перемещаются по семейной территории. Звери пришли к пересохшему водоёму, где провели весь день. Такое место отдыха волчьей семьи называется днёвка. Волчата, как и положено детенышам, много двигались и играли, а волчица в это время сделала себе лёжку в прохладном грунте на берегу водоёма и весь день отдыхала.