На видео попало смертельное ДТП под Воронежем

На дороге остались только разбросанные овощи. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось видео последствий смертельного ДТП в селе Новая Усмань. На видео можно рассмотреть рассыпанные по дороге овощи и машину «скорой».

Напомним, около 20 часов 4 сентября 68-летний водитель «Ауди-100» сбил 63-летнюю местную жительницу. Женщина переходила дорогу рядом с «зеброй». От полученных травм она умерла в больнице.

Автор поста рассказал, что к аварии привела не только невнимательность водителя, но и беспечность пенсионерки. Женщина пыталась перейти дорогу в неположенному месте при том, что везла тяжелый груз – целую тележку овощей. Видимо, решила спрямить дорогу, не думая, что рискует жизнью.