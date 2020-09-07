В подземном переходе Воронежа грабитель напал на женщину

Не так давно утром на улице Фридриха Энгельса сзади к 49-летней женщине побежал незнакомец, сорвал с шеи золотую цепочку и убежал. По записям с камер видеонаблюдения оперативники вышли на грабителя. Его задержали в Ленинском районе.

Оказалось, что 26-летний воронежец ранее судим за аналогичные преступления. А 4 сентября он также напал в подземном переходе на улице 20-летия Октября на 39-летнюю женщину.

В отделе полиции мужчина признался, что сдавал похищенные вещи в ломбард. Теперь ему предстоит ответить по части1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас преступник находится в изоляторе.