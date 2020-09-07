Воронежцев приглашают на конкурс в честь 30-летия музея-заповедника Дивногорье

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей-заповедник «Дивногорье» запустил конкурс в честь 30-летия, которое культурное учреждение отметит в следующем году. На фотоконкурс «Однажды в Дивногорье» можно прислать снимки разных лет, начиная с прошлого века и до сегодняшнего дня.

- Для нас важны ваши впечатления, отзывы, советы и, конечно же, фотографии! Пора открыть личные и семейные архивы! Фотографии необходимо сопроводить комментарием. Возможно, вы захотите поделиться своей небольшой историей (в трех-четырех предложениях), связанной с Дивногорьем, - отметили в музее-заповеднике.

Лучшие фотографии наряду с раритетными снимками из фондов Дивногорья примут участие в виртуальной выставке на сайте музея-заповедника. Кадры можно прислать до 15 октября на электронную почту divexcurs@mail.ru, в теме письма нужно написать: «Фотоконкурс».