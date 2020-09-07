90 дней на животе в реанимации: в Воронеже вылечили пациента с тяжелым осложнением от коронавируса

БСМП №1. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже после 90 дней реанимации выздоровел тяжело больной коронавирусом. Медики считают этот случай уникальным - не только в Воронеже и России, но и в мире.

Александр Безруков заболел 30 мая. 6 июня он поступил в коронавирусное отделение БСМП №1 в тяжелом состоянии. Пациент провел три месяца в реанимации. Причем 76 дней - на неинвазивной вентиляции легких.

- Применяли самые разные сочетания лекарств, казалось бы, даже несовместимые, разные методы лечения. Дни небольшого улучшения сменялись неделями ухудшения состояния. Решили попробовать еще один препарат - сурфактант. Он применяется для лечения туберкулеза, не знали, как отреагирует на него ослабленный организм человека с коронавирусной инфекцией, - отметили в БСМП №1. - Сложности были и с тем, что этот препарат нужно вводить внутрь легких. Врачи-эндоскописты, несмотря на риск, обещали справиться. И справились! Вытащили человека, без преувеличения, с того света. Пациенту пришлось 76 дней пролежать на животе.