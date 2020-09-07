Штормовое предупреждение: в Воронеже и области ожидаются грозы, град и ураганный ветер

Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал штормовое предупреждение. В регионе 8 сентября с 12.00 до 21.00 ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и град. А порывы северо-западного ветра будут достигать 19-24 м/с.

- В случае прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений ни в коем случае не стоит парковать автотранспорт под деревьями, рекламными и ветхими конструкциями и без крайней необходимости выходить на улицу! если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоема отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев, - рекомендуют в ГУ МЧС по Воронежской области.

В случае ЧП звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.