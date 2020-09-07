Воронежский облсуд оставил экс-ректора Сергея Колодяжного в СИЗО

Воронежский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда по делу экс-ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного. Он останется в СИЗО до 28 октября включительно. Об этом сообщили «КП-Воронеж» 7 сентября.

Напомним, громкий скандал грянул 2 марта - тогда Сергея Колодяжного задержали. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». С тех пор адвокаты пытаются добиться для теперь уже бывшего главы вуза смягчения наказания в виде домашнего ареста. Однако его по-прежнему оставляют в следственном изоляторе.

Не так давно Сергей Колодяжный попал в больницу из-за обострения сахарного диабета. Напомним, об этом заявил адвокат ученого Сергей Коноплев. По его словам, в какой-то момент Колодяжный из-за резкого поднятия уровня сахара в крови даже не мог встать с кровати. Однако у представителей УФСИН другая версия развития событий.

Также сотрудники Следственного комитета разбираются в другом деле, связанном с техническим университетом, - о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии СК, руководители вуза могли незаконно получить 70 млн рублей в виде «возвратов» премий.