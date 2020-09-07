Директор воронежского предприятия, уклонившийся от уплаты налогов на 15 млн, заплатил на 8,5 млн больше

Воронежские следователи закрыли уголовное дело на руководителя коммерческой организации, уклонившейся от уплаты налогов в крупном размере.

С июля по декабрь 2018 года руководитель коммерческой организации, работавшей в сфере оптовой торговли строительными материалами, создал фиктивную схему договоров, по которой в бухучет и налоговую отчетность фирмы включали заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными организациями. Общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 15 миллионов рублей.

- Руководитель коммерческой организации добровольно возместил причиненный бюджету РФ ущерб с учетом пени - на сумму более 23,5 миллионов рублей. Ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался, поэтому уголовное дело прекратили, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.