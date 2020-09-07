В Воронежской области умер еще один врач с коронавирусом

Ранее в Новоусманской районной больнице коронавирус обнаружили у 30 человек Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Еще один летальный случай от новой коронавирусной инфекции произошел среди медицинских работников Воронежской области. В Новоусманской районной больнице врач не смог побороть COVID-19. Заражение было связано с выполнением профессиональных обязанностей. Об это «КП-Воронеж» сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее в Новоусманской районной больнице коронавирус обнаружили у 30 человек, в том числе у двух врачей. Также эту заразу диагностировали у медработников среднего и младшего звена – по четыре случая.

До этого жертвой коронавируса в Воронеже стала санитарка приемного отделения больницы №3. Причем умершая Татьяна Терновых не работала с пациентами с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него.

Скоропостижно скончалась от COVID-19 и заведующая кардиологического отделения БУЗ ВО «Павловская районная больница» Елена Минакова. Ей было 57 лет.