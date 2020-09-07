В Воронеже свадьба закончилась массовым отравлением

Свадьба для многих гостей закончились вызовом скорой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсетях появилась информация о массовом отравлении на свадьбе в кафе, расположенном в поселке 1 мая, входящего в городскую черту. Гуляли молодожены и их гости 29 августа. А уже на следующий день у главных героев торжества возникли симптомы сильного отравления.

Оказалось, что пострадали не только они, но и половина гостей свадьбы, ведущий, фотооператоры. Симптомы у всех были примерно те же: температура под 40 и диарея. Отравившиеся сдали анализы, у некоторых был подтвержден сальмонеллез.

В кафе комментарий получить не удалось – единственный доступный в открытых источниках телефон молчит.

Также в информации, распространенной в соцсетях, утверждают, что по поводу этого ЧП подали жалобу в региональное управление Роспотребнадзора. Мы поинтересовались у санитарных врачей, поступало ли им такое заявление. В Роспотребнадзоре оперативно пояснить это не смогли, обещав ответить позднее.

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