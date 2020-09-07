В Воронеже наказали строителей, реконструирующих здание без разрешения в Брикманском саду

Прокуратура Коминтерновского района возбудила два административных дела на строительную компанию, которая ведет работы на земельном участке, расположенном по ул. Урицкого, 10, это в Брикманском саду.

- Застройщик осуществляет строительно-монтажные работы по реконструкции нежилого здания без разрешения на реконструкцию. Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения обязательных строительных регламентов и правил (отсутствие ограждения территории стройки, защитных или страховочных ограждений), - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Возбуждены два дела об административных правонарушениях, руководство компании обязали устранить их.