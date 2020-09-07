Мошенник выманил 20 тыс у жительницы Воронежа под предлогом аренды квартиры

За 7 сентября жертвами дистанционных мошенников стали четверо жителей Воронежской области.

37-летняя жительница Южного микрорайона Воронежа хотела сдать квартиру, разместив в интернете объявление. Ей позвонил мужчина под предлогом аренды и мошенническим путем завладел деньгами в сумме 20 000 рублей, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. Мужчина убедил потерпевшую, что переведет деньги на банковскую карту. Женщина проследовала к банкомату, где следуя инструкциям лже-арендатора, произвела ряд действий, в результате которых, с ее банковской карты списали деньги.

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