Воронежцы могут позвонить на "горячую линию" по ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области открыло «горячую линию» по вопросам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 7 сентября по 12 октября можно позвонить по бесплатному телефону 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Жители районов могут позвонить по телефонам местных «горячих линий» территориальных отделов Роспотребнадзора: - в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65; - в Борисоглебском, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22; - в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-21-73; - в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391) 4-56-46; - в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51; - в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93; - в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16; - в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.