Коронавирус в Воронеже: к 7 сентября заболели еще 109 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса озвучил свежую статистику по заболеваемости. К 7 сентября в Воронежской области ковид диагностировали еще у 109 жителей региона. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 14861 житель Воронежской области.

За сутки в нашем регионе никто не выздоровел от коронавируса. Но, слава богу, никто и не скончался.

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