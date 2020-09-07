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В Воронеже руководитель общественной организации похитил 1,14 млн рублей гранта

Мужчина присвоил часть средств, выделенных на турнир стрелкового мастерства
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские полицейские выявили мошенничество на сумму более миллиона рублей.

41-летний руководитель общественной организации подал заявку на получение гранта для проведения турнира стрелкового мастерства. После одобрения заявки на счет организации поступили 2,17 млн рублей.

- 1,14 млн рублей руководитель похитил и израсходовал на личные нужды. Для сокрытия хищения он сделал фиктивные договора, по которым третьи организации оказали услуги по проведению пиротехнических работ, сооружению полосы препятствий, аренде армейских палаток и военно-полевых кухонь. Эти документы он представил в качестве подтверждения целевого использования денежных средств гранта.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал