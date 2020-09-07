Под Воронежем разбился 66-летний мотоциклист

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 6 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 89 ДТП. В авариях 15 человек получили травмы, один погиб.

Около восьми утра на первом километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон-Бычок-Приречное» в Верхнемамонском районе разбился 66-летний местный житель на «Яве 350». Мотоцикл вылетел в кювет и перевернулся. Мужчина погиб.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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