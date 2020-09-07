Ночью в Воронеже сгорели «Мерседес» и «семерка»

Ночью 7 сентября пожар произошел в Левобережном районе.

- Сообщение о возгорании на ул.МОПРа поступило на пульт дежурного в 1.05. Через 10 минут после вызова четверо огнеборцев его ликвидировали. В результате пожара уничтожен огнем автомобиль "Мерседес". В автомобиле "ВАЗ 2107" повреждены огнем стекла и салон. Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".