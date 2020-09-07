В Воронеже «Сказки с оркестром», перенесенные из-за коронавируса на сентябрь, снова перенесли

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Несколько мероприятий проекта «Сказки с оркестром», перенесенных из-за коронавируса на сентябрь, снова перенесли – уже на начало 2021 года.

Вечер с Аленой Бабенко (которая должна была читать сказки "Гензель и Греттель", "Король Дроздобород"), перенесенный с 25 мая на 30 сентября, заменили. В связи с изменением гастрольного графика Алены Бабенко в концерте примет участие Павел Любимцев. Артист прочитает сказку "Старик Хоттабыч" под музыку Глинки, Бородина, Шостаковича, Хачатуряна. Ее запланировали на 15 января 2021 года.

Вечер с Ольгой Будиной (которая должна была читать сказки "Стойкий оловянный солдатик", "Дюймовочка"), перенесенный с 19 мая на 20 сентября, теперь переносится на 27 января 2021 года.

Вечер с Григорием Сиятвиндой (который должен прочитать сказку "Рассказ о капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и о злом коте"), перенесенное ранее с 14 апреля на 28 сентября, перенесли на 19 февраля.

Мероприятия пройдут в 19.00 в Воронежском концертном зале. Приобретенные билеты и абонементы действительны на новое мероприятие.